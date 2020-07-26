"ترايستار" تضع حجر الأساس لبناء مستودعات لـ "شل" في جبل علي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة ترايستار، العالمية المتكاملة لخدمات الطاقة اللوجيستية ، بأنها بدأت ببناء 10 مستودعات تخزين جديدة في محطتها الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) والتي تم الحصول عليها من شركة "شل" عام 2019.

وذكرت المجموعة التي تتّخذ من دبي مقرًا لها في بيان أن بناء مستودعات التخزين يأتي كجزء من الاتفاقية الموقعة بين شركة "شل" وإدارة "جافزا" عام 2018 والتي سترتفع بموجبها السعة التخزينية للمحطة الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي من 5505 متراً مكعباً إلى 25 ألف متراً مكعباً، الاتفاقية التي تتضمن في بنودها بقاء شركة "شل" كعميل.

وقد تم البدء بتشييد مستودعات التخزين الجديدة في أبريل من العام الحالي 2020 لتصبح جاهزة في حلول مايو من عام 2021، مما سيخلق العديد من الوظائف ويساهم في تعافي اقتصاد الدولة في فترة ما بعد وباء كوفيد-19.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: "نحن سعداء بالإعلان عن البدء بتوسعنا وخطتنا التحديثية للمحطة الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، لقد جاء حصولنا على عقد تطوير المنشأة عام 2019 كاستثمار لنا في رؤية دولة الإمارات وفي موقعها كمركز رئيسي وأساسي لخدمات الطاقة اللوجستية. إن هذه المنشأة التي يتم تطويرها سوف تصبح مركز توزيع متكامل وجاهز للتعامل مع كميات كبيرة من واردات المواد السائبة والمنتجات الكيميائية المعبأة ".

وأضاف ماين: "سوف تشمل التحديثات على المحطة الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، والتي سيتم بناؤها بالتوازي مع تطوير المنشأة، مرافق أخرى من ضمنها منصة تحميل ثانية قادرة على استيعاب أربعة صهاريج نقل في وقت واحد، وخط تخزين للبراميل الخاصة بالمواد القابلة للاشتعال، ومنصة وزن قدرة 100 طن و مبنى إداري من طابقين مزود بغرفة تحكم وإشراف وجمع بيانات (سكادا)".

وتحتوي المحطة الكيميائية حالياً على تسع مستودعات تخزين سطحية ورصيف مزود بثلاثة وصلات لخطوط الضخ للخزانات ومنصة واحدة لتحميل صهاريج النقل ومنشأة لتخزين البراميل. وتقع على مساحة تبلغ 25.409 ألف متراً مربعاً مواجهة للشاطئ البحري وعلى بعد 350 متراً من رصيف تفريغ الناقلات.

تمتلك وتدير ترايستار مرافق قائمة خاصة بالمواد الخطرة في القطاع الجنوبي من المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) تستوعب كميات مختلفة من المواد الكيميائية المعبأة والمنتجات النفطية، بقدرة تخزين إجمالية تزيد عن 15 ألف مساحة تخزين وتحميل.

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