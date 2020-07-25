"ريبورتاج العقارية": تسليم 3 مشاريع يضيف 900 وحدة سكنية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة ريبورتاج العقارية، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشاريع الشركة في أبوظبي ودبي، تمهيدا لتسليم المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع "ريبورتاج"، والسوق العقاري بالإمارات، لاسيما خلال هذه الظروف الاستثنائية، المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس "كورونا".

وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع بأبوظبي، ضمن أهم المناطق الاستثمارية في الإمارة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلا عن مشروعين بإمارة دبي.

وأكد ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية حرص "ريبورتاج" على سير الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك رغم التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن العام المقبل سيشهد تسليم الشركة 3 مشاريع بأبوظبي هي "الراحة لوفت 1" و"الراحة لوفت 2" بشاطئ الراحة، والواحة رزيدنس 1" بمدينة مصدر، حيث توفر المشاريع الثلاثة نحو 900 وحدة سكنية، فيما يتوالى تسليم المشاريع المتبقية خلال عامي 2022 و2023.

وأوضح أن شركات المقاولات التي تباشر تنفيذ مشاريع الشركة، مملوكة لمجموعة شركات "ريبورتاج" ما أسهم في انسيابية الأعمال خلال الأزمة الراهنة المرتبطة بتفشي فيروس "كورونا"، وعدم تأثر الأعمال الإنشائية.

وأشار الخميس إلى تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريع الشركة بمنطقة شاطئ الراحة، حيث تم إنجاز نحو 62% من مشروع "الراحة لوفت 1" والذي يوفر 164 وحدة سكنية، فضلا عن إنجاز نحو 68% من مشروع "الراحة لوفت 2"، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، ويتوقع تسليم المشروعين خلال النصف الأول من 2021.

ولفت إلى تقدم الأعمال الإنشائية بمشاريع الشركة في مدينة مصدر، حيث تم إنجاز 54% من مشروع "الواحة رزيدنس 1" والذي يوفر 612 شقة، حيث يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام 2021، كما تم إنجاز نحو 15% من مشروع "الواحة رزيدنس 2" في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، حيث يتوقع تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022.

إلى ذلك، أوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق الشركة 4 مشاريع جديدة، هي "ذا جيت" بمدينة مصدر، و"المارية فيستا" بجزيرة المارية في أبوظبي، فضلا عن مشروعي "ركان" و"ألكسيس" بدبي، لافتا إلى بدء الأعمال الإنشائية بالمشاريع الأربعة، تمهيدا لتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشاريع عزز من ثقة المشترين بمشاريع الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 402 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020، بنمو يصل إلى 200% مقارنة بالنصف الأول من 2019، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 137 مليون درهم.

وأشار سليمان إلى إنجاز نحو 17% من مشروع "ذا جيت" في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 420 شقة سكنية، حيث يتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022.

وذكر أن الشركة بدأت مؤخرا الأعمال الإنشائية بمشروع "المارية فيستا" في جزيرة المارية بأبوظبي، والذي يوفر 772 وحدة سكنية، حيث تم إنجاز نحو 10% من المشروع المقرر تسليمه منتصف 2023.

وفيما يتعلق بمشاريع "ريبورتاج" في دبي، قال سليمان إن الشركة بدأت مؤخرا الأعمال الإنشائية بمشروع "ركان" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، مشيرا إلى إنجاز نحو 12% من المرحلة الأولى بالمشروع والتي توفر نحو 349 فيلا سكنية، ويتوقع تسليمها بحلول الربع الثاني من 2022.

ولفت إلى إنجاز نحو 15% من مشروع "أليكسيس تاور"، والذي تم إطلاقه خلال العام الحالي، بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، حيث يوفر 370 وحدة سكنية فاخرة، ويتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

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