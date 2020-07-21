"أرابتك" تفوز بعقد من "أرامكو" السعودية بقيمة 196 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة أرابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها بعقد شركة "أرامكو" السعودية، وذلك لاستبدال خمسة خزانات بمصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء لسوق دبي المالي، إن قيمة العقد تبلغ 196 مليون درهم (200 مليون ريال).

وأضافت أن نطاق عمل الشركة يشمل استبدال ثلاثة خزانات لتخزين النفتا، وخزانين لبقايا النفط المترسب.

وبهذه المناسبة، صرح وائل فرسخ الرئيس التنفيذي للمجموعة: "فوزنا بهذا المشروع الهام يتماشي مع إستراتيجيتنا، ويعزز حضورنا في قطاع النفط والغاز".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز