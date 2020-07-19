"أوتو برو" تفتتح مركز خدمة جديد بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت "أوتو برو"، اليوم عن افتتاح مركز خدمة جديداً في منطقة القدرة بدبي، فيما تخطط لافتتاح 4 مراكز خدمة إضافية في أنحاء الدولة بحلول نهاية العام الحالي.

ويضم مركز "أوتو برو" الجديد في دبي ثلاث حارات تقدّم خدمات مختلفة مثل تبديل الإطارات وتغيير الزيت والخدمات الميكانيكية الأخرى، ويهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في المجمعات السكنية على طريق القدرة.

وانطلاقاً من التوجيهات الحكومية لتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي، وبهدف مواصلة تلبية احتياجات العملاء خلال أزمة "كوفيد 19"، أضافت "أوتو برو" مركبتين جديدتين إلى أسطولها العامل في دبي لتوفير الخدمة عند الطلب، وتخطط أيضاً لتوسيعه حتى ثماني مركبات تغطي الشارقة والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان. وبهذا، يتسنى للسائقين الحصول إلى خدمات المركبات في مواقع تناسبهم.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تسببت جائحة كورونا بتداعيات جمّة طالت آثارها عدداً من القطاعات، ومنها قطاع خدمات المركبات، لكننا رأينا في ذلك فرصة سانحة لتعزيز الابتكار والارتقاء بخدماتنا نحو آفاق جديدة. ومن هنا تأتي أهمية توسيع خدمة "أوتو برو عند الطلب" كخطوة جريئة تتيح لنا التكيّف مع التغيرات التي أثّرت على سوق خدمات المركبات والاستمرار في جهودنا الرامية إلى المزيد من التوسّع في شبكتنا".

واستأنفت "أوتو برو" مؤخراً عملياتها التشغيلية في مراكز الخدمة التابعة لها في الدولة والبالغ عددها 42 مركزاً، وذلك استجابةً لتوجيهات السلامة الصادرة عن حكومة الإمارات وهيئات الصحة.

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