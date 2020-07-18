"دبليو كابيتال" تُسوق لمشروع "ماج سيتي" العقاري في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في الإمارات، عن قيامها بتسويق منازل التاون هاوس في مشروع "ماج سيتي" في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان دستركت 7 في دبي، والذي تطوره شركة "ماج للتطوير"، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويعدّ مشروع "ماج سيتي" جزءاً من مشروع "ماج آي" الرئيسي، في مدينة الشيخ محمد بن راشد وهي وجهة ممتازة للأعمال والرياضة ونمط الحياة الفاخرة، وهو موقع مهم واستراتيجي لقربه من مطار دبي الدولي وداون تاون دبي، وتغطي منطقة الميدان مساحة إجمالية تبلغ 47 مليون قدم مربع في قلب دبي وتتألف من فيلات ومباني متعددة الاستخدامات.

ويوفر "ماج آي" وهو مجمع سكني مسوّر بالكامل يضم منازل التاون هاوس وشقق سكنية 4717 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة، و694 وحدة تاون هاوس من ثلاث وأربع غرف. وصممت جميعها لتوفير مساحات معيشة بجودة عالية وأسعار معقولة في واحدة من المناطق المستقبلية المهمة في إمارة دبي، ويتوقع أن يحقق المشروع عائدًا كبيرًا، فضلاً عن الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة.

وفي معرض تعليقه، تحدث وليد الزرعوني، رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية: "يعتبر مشروع (ماج سيتي) من أكثر المجمعات السكنية المرغوبة في دبي نظراً لموقعه الاستراتيجي والحيوي من قلب الإمارة، ومنازله المصممة والمبنية وفق معايير عالمية المستوى وبأسعار تنافسية وشروط ميسرة في السداد ليصبح تملك العقار في متناول الجميع ، حيث يحصل عملاء منازل التاون هاوس على قيمة غير مسبوقة مع الشراء بأسعار تبدأ من 1.099 مليون درهم إماراتي فقط، ما يجعل سعر القدم المربع هو الأرخص في منطقة الميدان بواقع 628 درهماً إماراتياً، علاوة على كون المشروع متاح للتملك الحر من جميع الجنسيات".

وأضاف الزرعوني: "يوفر هذا المشروع السكني الذي تم تصميمه وفق معايير جديدة تمت دراستها لضمان أفضل استخدام للمساحات، وتقليل كلفة رسوم الخدمة والكلفة التشغيلية للمشروع ما يعزز العوائد الاستثمارية".

ولفت وليد الزرعوني، إلى أن هناك توجهاً في السوق العقارية بدبي حالياً لتخفيض مطورين هوامش ربحهم بهدف زيادة تنشيط السوق، وجذب مستثمرين جدد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لاسيما على حركة المبيعات، مضيفاً أن المستفيد الأكبر من هذا التوجه هو المشتري أو المستثمر العقاري، باعتبار ذلك الأمر يحقق فرصاً استثمارية جيدة يجب اقتناصها في ظل الظروف الراهنة مع تصحيح الأسعار.

ويوفر مشروع "ماج آي" نمط حياة حضري أنيق مع مناطق معيشة واسعة وفريدة من نوعها تتميز بالمتعة والرفاهية، وفرصة لتجربة وسائل الراحة الراقية والتصميمات الداخلية الأنيقة ونظام تهوية جيد بحيث يمكن للجميع التمتع بحياة مريحة.

وبالإضافة إلى المنازل التي تمتاز بتصميمها المبتكر، سيستفيد المقيمون من النادي الرياضي، إضافة إلى وجودة صالة مخصصة للنساء ومقهى وحمام سباحة للكبار، وآخر مخصص للأطفال، ومنطقة لعب داخلية، بالإضافة إلى مساحات داخلية وخارجية لإقامة الحفلات داخل المشروع.

كما يضم "ماج آي" مرافق عامة تبلغ مساحتها 4800 متر مربع، بما في ذلك العيادة الخاصة، والحضانة والمسجد، وما يقرب من 5000 متر مربع مخصصة لمساحات التجزئة، و84,211 متراً مربعاً من الحدائق العامة والمناطق الخضراء المزودة بمسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية.

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