600 مليون درهم مبيعات "نخيل" من العقارات خلال أربعة أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عن بيعها نحو 250 عقاراً وبقيمة إجمالية للمبيعات بلغت أكثر من 600 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الماضية نظراً لارتفاع الطلب على الفلل السكنية الجاهزة للسكن.

وتصدرت فلل "نخيل" المخصصة للعائلات في "ند الشبا" قائمة المشترين، حيث تم طرح الآن المرحلة الثالثة التي تضم فلل جاهزة للسكن وذلك بعد أن تم بيع المرحلتين الأولى والثانية في شهر يونيو الماضي.

ووصل عدد الفلل التي قامت "نخيل" ببيعها في مجتمع "ند الشبا" لحد الآن إلى 205 فلل، حيث من المقرر افتتاح مركز التجزئة والترفيه المجتمعي في الربع الأول من 2021.

كما شهدت "نخيل" أيضاً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل في "الفرجان"، حيث تم بيع 36 فيلا جاهزة للسكن منذ شهر مارس الماضي، ولم يتبق سوى عدد قليل من الفلل الواقعة في أحدث المراحل المكتملة.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": "الأرقام تتحدث عن نفسها. يتطلع المستثمرون للحصول على منازل جاهزة للسكن بجودة عالية حيث وجدوا أن الفرصة سانحة أمامهم لترقية وتوسيع مساكنهم مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة.

وأوضح كاظم: "بعد الانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية من فلل ند الشبا، نقوم الآن بعمليات البيع للمرحلة الثالثة بشكل يومي، وسنقوم بطرح المزيد من المنازل الجاهزة للسكن طوال العام، حيث شملت قائمة عملائنا على عدداً متنامياً من المشترين لأول مرة فضلاً عن زيادة في عدد النساء المستثمرات".

وأضاف كاظم: "تأتي المبيعات النشطة والقوية التي تم تحقيقها بالرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لتعكس ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي وبمشاريع وعلامة (نخيل)".

فلل ند الشبا

تعتبر "ند الشبا" واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي لدى المواطنين، وتحظى بشعبية لدى الجيل الجديد من المواطنين نظراً للروابط الأسرية ورغبتهم في أن يكونوا في نفس المنطقة وبالقرب من أقاربهم، كما استقطبت "ند الشبا" المستثمرين من مناطق أخرى من الدولة.

أحد هؤلاء المستثمرين، جمعة الكعبي، مواطن من العين، اشترى فيلا في "ند الشبا" نظراً لحجمها وموقعها والمرافق القريبة منها، وعلق قائلاً: "كرجل أعمال لدي أعمالي التجارية الخاصة في جميع إمارات الدولة، وكنت بحاجة إلى مقر عندما أكون متواجد في إمارة دبي. تعتبر الفيلا في "ند الشبا"، أول عقار أتملكه في إمارة دبي، وهي تلبي تماماً جميع احتياجاتي، لما تتميز به من جودة في البناء، ومساحات واسعة للمعيشة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يوفر لي سهولة الوصول لأعمالي التجارية."

واستقطبت "ند الشبا" أيضاً مستثمرة أخرى من المشترين لأول مرة، هي سارة السويدي، البالغة من العمر 31 عاماً، والتي قامت بشراء فيلا نظراً لموقعها الهادئ، وعلقت قائلة: "كنت أتطلع لشراء منزل ووقع اختياري على "فلل ند الشبا" بعد أن قمت بزيارة أحد أصدقائي من القاطنين في نفس المجتمع، حيث جذبني هدوء المنطقة وأدركت أنها هي المكان المناسب لذلك".

وتتميز "فلل ند الشبا" المستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط والمغربي بمساحات للمعيشة واسعة، وغرفة للخادمة مع مدخل منفصل، وحمامات داخل جميع غرف النوم، وشرفات رحبة، وحديقة واسعة وكراج خاص مغطى يتسع لسيارتين. وسيضم المجتمع مركز للتجزئة والترفيه خاص به والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2021، وتشمل المرافق بما في ذلك سوبر ماركت سبينس، وصالونات للرجال والنساء، ومطعم، ومقهى، وصيدلية، وحوض سباحة ، وملعب رياضي.

ويقع مجتمع "فلل ند الشبا" بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بعد خطوات من أفضل المدارس العالمية، ويوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي والعديد من المعالم الأخرى.

وتتوفر الفلل الفاخرة المكونة من 4 و5 غرف في مجتمع "نخيل" السكني المسور "ند الشبا" حصرياً للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وبأسعار تبدأ من 2.398 مليون درهم.

فلل الفرجان

تضم الفلل الجاهزة للسكن المكونة من 3 و4 غرف نوم في "الفرجان"، أجهزة منزلية فاخرة، ومساحات داخلية وخارجية واسعة، وغرفة خادمة، وحديقة، وشرفات، وكراج خاص مغطى يتسع لسيارتين.

وتتوفر فلل "نخيل" المرموقة الجاهزة للسكن لجميع المستثمرين ابتداءً من 2.8 مليون درهم، وبدون رسوم الخدمات لمدة 3 سنوات، وعضوية مجانية في نادي الفرجان لمدة سنة، و2% رسوم التسجيل العقاري، فضلاً عن توفر خطط مرنة للدفع.

وتعتبر "الفرجان" من أسرع المجتمعات السكنية نمواً بدبي، وتضم مركز مجتمعي للتسوق "بافيليون" خاص بها ونادي مجتمعي للرياضة والترفيه وتقع على مسافة قريبة من "ابن بطوطة مول".

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