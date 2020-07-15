ميداليون أسوشيتس: نجاح الاستثمارات العقارية يتطلب تبني استراتيجيات بعيدة الأمد

المصدر: دبي - البيان

أوضحت ميداليون أسوشيتس، الشركة المتخصصة في مجال استشارات الاستثمارات العقارية، أنّ الاستثمارات التي تديرها المؤسسات والصناديق الاستثمارية تلعب دوراً كبيراً في تسريع وتيرة تعافي القطاعات الاقتصادية الحيوية كالعقارات. واتضح التنامي على هذه الفئة من الاستثمارات في تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق الإماراتي والتي سجلت حوالي 14 مليار دولار عام 2019، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10.4 مليارات دولار.

وتشكل تداعيات جائحة (كوفيد-19) عبئاً على شركات تطوير وتشغيل العقارات، الأمر الذي يدفعها للبحث في إمكانية تبني منهجيات عمل جديدة أكثر فعالية في مواجهة التّحديات الراهنة. ويرجح المحللون العقاريون تزايدُ التركيز على فئات معينة من الوحدات العقارية من قبيل المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي، ميداليون أسوشيتس: "يُعتبر الابتكار أحد الأركان الرئيسية التي تقوم عليها مسيرة التنمية المُستدامة لدولة الإمارات، وساهمت سرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة التغيرات في إنجاح برامج وخطط الدولة لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها. وقد اتخذت حكومة دولة الإمارات خطوات عاجلة وتدابير فعّالة لتخطي الأزمة من ضمنها وضع أُطر قانونية وتنظيمية أكثر مرونة، وتقديم الدعم لعددٍ من القطاعات، وتخفيض الرسوم المدفوعة مقابل مجموعة واسعة من الخدمات. وقد لعبت هذه الإجراءات السريعة دوراً محورياً في دعم القطاع العقاري".

وأضاف العور: "عادة ما تصاحب الأزمات فُرص واعدة وآفاق جديدة لتحقيق النمو في مختلف القطاعات. ويجب علينا دائماً أن ننظر إلى المُستقبل بعين التفاؤل، والعمل على تبني أفضل الممارسات وتعزيز جاذبية وتنافسية السوق المحلي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات".

قامت "ميداليون أسوشيتس" بمسح حول السيناريوهات التي يشهدها قطاع الاستثمار العقاري حالياً، ففي حين تشهد الفئات التقليدية كالمكاتب والمجمعات السكنية ومجمعات البيع بالتجزئة هدوءاً، تشهد بعض القطاعات الأخرى ارتفاعاً على الطلب، حيث تقدم خياراً أكثر استقراراً على المدى القريب.

ونصح العور المستثمرين بضرورة اغتنام الفرص المتاحة في ظل الأسعار التنافسية والعروض المتاحة في السوق، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجيات استثمارية بعيدة الأمد، لأن القطاع العقاري قد أثبت قدرته على تحقيق عائدات مضمونة تُغطي تكاليف الاستثمار حتى وإن استغرق ذلك فترة أطول.

وذكرت الشركة أنَّ الظروف غير المسبوقة التي نمر بها اليوم جعلت المستثمرين أكثر تأنياً في الإقبال على المشاريع، مع التركيز بشكلٍ أكبر على تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات بعيدة الأمد في ظل عدم اتضاح الأفق على المدى القريب. وأكدت "ميداليون أسوشيتس" ضرورة اتباع نهج يُراعي الظروف الراهنة وتنويع الاستثمارات العقارية وعدم التركيز على الفئات التقليدية.

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