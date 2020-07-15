مبادرات "بروفيس" للاستدامة تنجح في تخفيض 10 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "بروفيس" لإدارة العقارات تحقيق وفورات تزيد قيمتها على 3 ملايين درهم في تكاليف الطاقة والخدمات العامة خلال الأشهر الستة الماضية عبر 12 مجمّعاً ضمن محفظتها.

وبهذا، تؤكد الشركة التزامها الراسخ تجاه البيئة عبر طرح حلول الاستدامة المتنوعة التي ساهمت في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 10 آلاف طن وتحقيق وفورات تقارب 22 مليون كيلو واط ساعي من إجمالي الطاقة بفضل المبادرات المتعلقة بتبريد المياه وكفاءة استهلاك الكهرباء، والتي أثمرت عن تحقيق وفورات إجمالية بنسبة 66٪ من النفقات العامة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "نفخر بالتزامنا الراسخ تجاه أهداف الاستدامة طويلة الأمد التي أقرتها دولة الإمارات، وسنبذل قصارى جهدنا للمساهمة إيجاباً في رؤية الإمارات 2021 والرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030. وبفضل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريقنا، نجحنا في تحقيق وفورات ملموسة في مجمعات عدة تحت إدارتنا، دون المساس بجودة الخدمات التي نلتزم بتوفيرها. ونعمل أيضاً على مضاعفة وفورات الطاقة في مجمعاتنا لتتجاوز 7 ملايين درهم بحلول نهاية العام، وبنسبة تزيد على 15٪ خلال العامين المقبلين. ونحن على ثقة بأن التقنيات التي اعتمدناها في إطار مسيرتنا للتحول الرقمي ساعدتنا على الارتقاء بمجمعاتنا، وستدعم بالتأكيد أهدافنا الطموحة في توفير الطاقة".

وتشمل قائمة المبادرات الأخرى الصديقة للبيئة التي نفذتها "بروفيس" في المجمعات التي تتولى إدارتها، تركيب مصابيح LED الموفرة للطاقة والعديد من تقنيات ترشيد استهلاك المياه مثل استخدام أنظمة الري القائمة على حالة الطقس واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، الأمر الذي ساهم في تحقيق وفورات قدرها 300 ألف درهم بالنسبة لاستهلاك المياه.

تستخدم "بروفيس" نظام إدارة المباني القائم على الحوسبة السحابية الذي يقوم على الفور بجمع البيانات واكتشاف الأعطال تلقائياً، وبالتالي تقليص التكاليف التشغيلية وفواتير الطاقة. ويتوقع للنظام أن يحقق وفورات تتراوح بين 4٪ و6٪ من تكاليف الطاقة والنفقات التشغيلية في المجمعات التي تديرها الشركة.

وتم تطبيق الإجراءات المستدامة في "أبراج البوابة وبرج القوس" و"أنسام" و"بُرجا صن آند سكاي" و"الهديل" و"المنيرة" و"القرم" و"الزينة" و"البندر" و"حدائق الراحة" و"حدائق الجولف" و"الغدير" و"البطين بارك". وتكفي الوفورات الإجمالية التي حققتها "بروفيس" في مجمعاتها من تزويد أكثر من 2900 منزل ريفي بالكهرباء لمدة عام كامل.

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