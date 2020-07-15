تلال العقارية: 40% من الشركات تؤكد أن الاستثمار العقاري آمن رغم كورونا

المصدر: الشارقة - البيان

أجرت شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، المطور لمشروع "مدينة تلال"، استطلاعاً للرأي العام حول الاستثمار في القطاع العقاري أثناء الوضع العالمي الراهن ومرحلة ما بعد كوفيد-19.

وهدف الاستطلاع الذي شمل 1400 من سكان الإمارات، إلى اكتساب فهم أفضل لكيفية تأثر سوق العقارات، إذ كان لتفشي فيروس كورونا تأثير كبير على الاقتصادات الوطنية والعالمية فضلاً عن تأثيره على الإمارات على وجه التحديد، وتأثرت الأسواق العقارية إلى حد بعيد نظراً للقيود التي فرضت على السفر، حيث أدت إلى الحد من تدفق الزوار القادمين إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد باتت الحاجة ملحة إلى تحليل خيارات الاستثمار، وإلى إعداد قرارات تستند إلى آراء الرأي العام.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري بالتعاون مع "أومنيس ميديا" أن نسبة 40% من الجمهور لا يزالون يعتقدون أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن على الرغم من الظروف الراهنة، كما قالت نسبة بلغت 44% ممن شملهم الاستطلاع إن سمعة المطوّر هي العامل الأهم الذي يؤثر على قراراتهم بشراء عقار.

وقال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، "نتطلع دائماً إلى تلبية متطلبات السوق، ونسعى إلى تطوير استراتيجيتنا مع التغير الذي طرأ على الأسواق، إذ يمكننا استطلاع الرأي هذا من فهم متطلبات السوق العقاري، وتلبية احتياجاته، كما ستساعد بدورها المستثمرين على اتخاذ قرارات صائبة"

وأضاف: "سيتأثر مستقبل العقارات بالجائحة العالمية، غير أننا متفائلون، ونتوقع أن تتحسن الأسواق بشكل كبير، وأن طفرة نوعية وشاملة باتت قاب قوسين أو أدنى من القطاع العقاري بالشارقة تؤطر مرحلة ما بعد كورونا مدعوماً بأمان استثماري واستقرار اقتصادي وعوامل مخاطرة معدومة في الإمارة الباسمة".

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