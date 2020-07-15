شركة "IO21" للبرمجيات تطلق أعمالها في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت IO21، الشركة الجديدة التي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات الجميع، عن إطلاق خدماتها في دبي. حيث تتمحور رؤية الشركة حول مساعدة الشركات وروّاد الأعمال والأفراد في تحويل أفكارهم إلى تقنيات قابلة للاستخدام في إطار سعيها إلى تطوير ابتكارات جديدة تعزز جودة الحياة.

تعمل هايلي يون، الشريكة المؤسسة في منصب رئيسة قسم التكنولوجيا، إذ تتولى مسؤولية بناء منتجات برمجية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المحمول وغيرها من حلول البرامج في ضوء سعيها إلى الارتقاء بالرؤية التقنية للشركة على المدى الطويل.

ولدت هايلي في كوريا الجنوبية وتلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى الإمارات في سن الثانية والعشرين لتحقيق حلمها المتمثل في إدارة شركة تكنولوجيا ناجحة من شأنها إحداث تأثير إيجابي ملموس.

وتستند رؤية الشركة على تطوير تقنيات تلبي جميع المستخدمين على اختلاف إمكاناتهم، إذ يشير أحد تقارير موقع "Medium.com" الإلكتروني إلى أن ما يقارب 15% من سكان العالم يعانون بشكل أو بآخر من صعوبات أو عجز حركي؛ أي أنه وبالتزامن مع انتشار تطبيقات الهاتف المحول التي تلعب دوراً رئيسياً في الحياة اليومية، لا يتمكن واحدٌ من أصل 7 أشخاص تقريباً من استخدام تطبيقات الأجهزة المحولة كما يفعل المستخدمون الآخرون.

وقد أوضحت هايلي فكرة الشركة بقولها: "نحرص في IO21 على تطوير برمجياتنا بما يلبي كافة المستخدمين دون استثناء، إذ نهتم بإتاحة وصول واستخدام حلولنا من قِبل الجميع. كما ندرك أن العديد من الخوارزميات المذهلة قد لا تحمل الفائدة المرجوّة في حال عدم معرفة فئة معينة كيفية استخدام الأدوات بالشكل الصحيح. لذلك، ينصب تركيزنا على ابتكار منتجات برمجية متاحة وسهلة الاستخدام.

وأضافت: "يأتي توفير برمجيات وخدمات تقنية تساعد الناس وتأخذ بيدهم دون القيام بكافة العمليات نيابةً عنهم من بين أهداف شركتنا".

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