تعاون لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعاونت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة PayBy مع شركة uPay، لتوسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 850 كشك خدمة ذاتية (الأكشاك الإلكترونية) لدى uPay عبر مختلف أرجاء دولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية في الدولة.

وأظهرت دراسة المسحية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن 39٪ من البالغين في الدولة لا يمتلكون حساباً بنكياً، وهذه النسبة لا تستطيع الاستفادة من كافة الخدمات المالية إلا القليل منها جداً مثل التحويلات المالية.

وأشارت إلى أن 15% من هذه النسبة تفتقر الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وسيسهم التعاون بين الطرفين في تعزيز دعم المستخدمين من خلال توفير خيار تعبئة محافظهم الرقمية عبر الأكشاك الإلكترونية الخاصة بـ uPay واستخدام أنظمة PayBy في معاملات التجارة الإلكترونية والمدفوعات غير النقدية وتحويل المبالغ من فرد إلى فرد.

وتسجل دولة الإمارات أعلى معدل استخدام الهواتف الذكية بنسبة 91٪، الأمر الذي يساعد دور شركة PayBy لتعزيز الانتقال إلى المعاملات غير النقدية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. وعملية التدقيق والتحقق المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتميز بها PayBy تعمل على تيسير إجراءات الاعتماد والموافقة فضلاً عن معالجة كافة العراقيل والحواجز أمام السكان غير القادرين على الاستفادة من الخدمات المصرفية.

هذا ويتم الوصول إلى أكشاك الخدمة الذاتية (الأكشاك الإلكترونية) متعددة اللغات وسهلة الاستخدام من شركة uPay على نطاق واسع في دولة الإمارات لدفع فواتير الخدمات وتعبئة بطاقات الهاتف المحمول وشراء بطاقات النقل وتحويل الأموال ومشتريات التجارة الإلكترونية والمزيد من الخدمات.

وتعمل الشركتان حالياً على تطوير سلسلة من الوسائل والطرق التي تتيح للمستخدم استخدام محافظ PayBy الخاصة بهم للاستفادة من الكثير من خدمات الدفع مثل إعادة شحن سالك والمدفوعات على App Store وتعبئة بطاقات الهاتف المحمول. وتجري شركة PayBy محادثات لتوسيع عروضها لتشمل خدمات الحكومة الذكية.

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