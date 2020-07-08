500 مليون دولار قيمة مشاريع مركز بيانات "لاين سايت" بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة لاين سايت الدولية للاستشارات الإنشائية، عن فوزها بعدة عقود جديدة فيما يتعلق بمركز البيانات في الشرق الأوسط، وهو ما رفع من قيمة مشاريعها الحالية النشطة في هذا المجال إلى أكثر من 500 مليون دولار.

يأتي ذلك نتيجة للطلب غير المسبوق على أعمال الحوسبة، في ظل التحول نحو العمل عن بعد عبر الإنترنت بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الحوسبة السحابية على نطاق أوسع، وارتفاع عمليات البيع بالتجزئة عبر منصات التجارة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يحقق سوق مركز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تزيد على ملياري دولار بحلول عام 2025، كما يملك مقدمو البنية التحتية لمركز البيانات الفرصة لتحقيق إيرادات تراكمية بقيمة 1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2025.

وحسب الأرقام الصادرة عن شركة "أريزتون أدفايزري آند إنتيليجنس"، من المتوقع أن يحقق سوق مركز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً بنسبة تتجاوز 3% خلال ذات الفترة، حيث تعد شركات مثل "اتصالات" و"خزنة" و"أمازون ويب سيرفيسز" و"جلف داتا هب" و"داتا ماونت" أبرز المستثمرين في هذا المجال. وطبقاً للمسح الذي أجرته "يو غوف"، قرر نحو 88% من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات زيادة إنفاقهم على الحوسبة السحابية عام 2019.

وقال كيران ماكورماك، المدير الإقليمي لشركة "لاين سايت" في منطقة الشرق الأوسط: "على الصعيد العالمي، شهد سوق مركز البيانات نمواً هائلاً خلال الأشهر الأخيرة نتيجة جائحة (كوفيد19)، والتي ساهمت في إحداث تحول واضح في تغيير أنماط ونماذج الأعمال، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال زيادة الاعتماد على الإنترنت بسبب تدابير الحجر المنزلي والعمل عن بُعد وتطبيق التباعد الاجتماعي. ورغم أن هذه الجائحة سلطت الضوء على الاتجاهات الحالية، إلا أن نمو سوق مركز البيانات هو شيء شهدناه منذ عدة سنوات. ونتيجة النجاحات الكبيرة التي حققناها على مدى السنوات الماضية، وارتفاع معدل تكرار الأعمال والمشاريع إلى نحو 84% ضمن شبكة عملائنا من الفئة الأولى، فقد عززنا من مكانتنا كشركة استشارية متخصصة في إدارة المشاريع والتكاليف في مركز البيانات على مستوى الشرق الأوسط والعالم". وتوقع أن يرتفع الطلب على مركز البيانات في مرحلة ما بعد "كورونا"، سيما وأن الشركات في الشرق الأوسط بدأت تتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة.

ومنذ افتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط في دبي في 2008، أكملت لاين سايت مشاريع تطوير مركز البيانات في دول مجلس التعاون برأس مال إجمالي بلغ 1.5 مليار دولار، من ضمنها تقديم خدمات إدارة التكاليف في أول مركز بيانات معياري في المنطقة.

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