"الإمارات لأنظمة المباني" تورد الحديد لمبنى النيابة الجديد لبلدية دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، بعقد توريد ألفي طن متري من الحديد لمبنى النيابة العامة الجديد لبلدية دبي ومواقف سيارات، بمنطقة أم هرير في دبي.

وصمم المشروع بأسلوب عصري ومميز، ليكون رمزاً معمارياً يطل على ضفاف خور دبي، بمساحة مبنية تبلغ 53 ألف قدم مربع، ويتكون من طابق أرضي وطابقين لمواقف السيارات، وطابق ميزانين و5 طوابق متكررة يعلوها سقف يشكل هيكل المبني الرئيسي وملحق به مبني مواقف ممتد مع الطابق الأرضي وطابقي المواقف وسقف السطح.

ومن المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2021، وستعطي الأولوية لإنجاز مواقف السيارات قبل نهاية العام الجاري 2020.

وبموجب الاتفاق مع المقاول الرئيسي، سيغطي نطاق المشروع الهندسة وتصنيع وتركيب الهياكل الفولاذية، إضافة إلى توفير أنظمة مقاومة الحريق، حيث يشمل عقد شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، نطاق المبنى الرئيسي وأسقف الطوابق للمنصتين الأولى والثانية والميزانين، والطابقين الرابع والخامس والسقف العلوي، بالإضافة إلى سقف منطقة المسرح، ومظلة السقف الجانبي الأيسر ومظلة السقف الجانبي الأيمن.

كما تشمل أعمال أسقف المنصتين الأولى والثانية والميزانين، السلالم والجسور الفولاذية وسقوف الألواح العازلة، كما يغطي النطاق مبنى مواقف السيارات في المشروع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز