"دبليو تي إس دورفا" تفوز بجائزة "أفضل شركة وافدة"

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة "دبليو تي أس دروفا كونسلتانتس"، العاملة في مجال الاستشارات الضريبيّة في منطقة الخليج العربي، بإضافة إنجاز جديد إلى جعبتها بعد أن حازت جائزة "أفضل شركة وافدة جديدة" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من مجلّة "مراجعة الضرائب العالميّة"International Tax Review.

وتعتبر جوائز الضرائب الأوروبيّة من مجلّة "مراجعة الضرائب العالميّة" حدث سنويّ يُقام في لندن منذ عام 2005، تقديراً واحتفالاً بالإنجازات والتطوّرات المميّزة التي حقّقها الخبراء الدوليّين في مجال الضرائب من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على مدى 12 شهراً.

يقع المقر الرئيس لشركة "دبليو تي إس دورفا كونسلتانتس" في دبي، وهي شركة استشارات ضريبيّة لها وجود ملموس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية. أطلقت الشركة عملياتها في عام 2017 لتلبية بروز الحاجة إلى استشارات في مجال ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج. وبدأت كلٌّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير من عام 2018.

أعرب دينيش كانابار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دبليو تي إس دورفا، عن تقديره وامتنانه للفوز بالجائزة وقال: "إنه لشرف وامتياز لنا أن ننال هذه الجائزة من مجلّة (مراجعة الضرائب العالميّة) عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. سيعزز هذا الفوز عزمنا على تقديم خدمات احترافية عالية الجودة لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كافّة".

تمّ إدراج دبليو تي إس دورفا كونسلتانتس في قائمة المرشحين النهائيين ضمن فئات "مراجعة الضرائب العالميّة" الثلاث - "شركة الضرائب في الشرق الأوسط للعام"، و"شركة التسعير التحويلي في الشرق الأوسط للعام" و"أفضل شركة وافدة جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف كانابار: "إنّ إدراج شركتنا في قائمة المرشحين النهائيين من (مراجعة الضرائب العالميّة) ضمن ثلاث فئات، إلى جانب شركات الضرائب العالميّة الرفيعة المستوى مثل ديلويت وﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ وبي دبليو سي، وبيكر أند ماكنزي، وغيرها من الشركات يشكّل برهاناً إضافيّاً على قوّتنا الفكريّة وكفاءتنا العالية".

وقال نميش غويل، شريك في دبليو تي إس دورفا كونسلتانتس: "يُعتبر تصنيف الدرجة الأولى من مجلّة (مراجعة الضرائب العالميّة) تقديراً عظيماً لشركتنا وفريقنا. وسنسعى جاهدين لنضمن تقديم حلول مبتكرة بشكل متسّق بهدف مساعدة عملائنا على التنقل عبر المشهد الضريبي السريع التغيّر والمتطوّر باستمرار".

تمّ منح دبليو تي إس دورفا كونسلتانتس سلسلة من التفويضات لتقديم خدماتها الاستشاريّة في مجال ضريبة القيمة المضافة من شركات إماراتية كُبرى عبر قطاعات مختلفة كالبيع بالتجزئة والعقارات والضيافة والخدمات المالية والطاقة. كما حازت تفويضات مهمّة من عدد من الشركات في المملكة العربية السعودية والبحرين.

تمّ تقييم الشركات المدرجة في قائمة المرشحين النهائيين بناءً على ثلاثة عناصر حاسمة - قيمة المعاملات وحجمها وتعقيدها والابتكار الشامل في مجال الممارسة الضريبية. غير أنّه بسبب انتشار وباء كوفيد 19، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الضرائب الأوروبية لهذا العام ونشر أسمائهم عبر الإنترنت عوضاً عن إقامة حفل فعليّ لتوزيع الجوائز.

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