"إيرباص" تكشف مصير مصانع أجنحة الطائرات في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

أكدت متحدثة باسم شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، اليوم، اعتزام الشركة استئناف تشغيل مصنع أجنحة الطائرات في مدينة بروتون بإمارة ويلز البريطانية ومصنع مدينة فيلتون في إنجلترا يوم الاثنين المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرغ، اليوم، إلى أن شركة إيرباص كانت قد قررت تمديد فترة عطلة عيد الفصح حتى يوم الاثنين المقبل في مصانعها ببريطانيا، في ضوء مراجعة مخزون مستلزمات الإنتاج والطلبيات على الإنتاج، في ظل الاضطرابات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب شركة إيرباص، فإنه تم إبلاغ عمال مصنعي بروتون وفيلتون في وقت سابق من الأسبوع الحالي باستئناف العمل في المصنعين الأسبوع المقبل.

يُذكر أن عمال مصنعي أجنحة الطائرات في إيرباص سيحصلون على عطلة تستمر 3 أسابيع بسبب ضعف الطلب على الطائرات ومستلزماتها، نتيجة تداعيات أزمة كورونا على صناعة الطيران العالمية.