"إمباور" تشارك في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في أعمال مؤتمر الطاقة 2020 IDEA CAMPUS ENERGY العالمي والمنعقد بولاية دنفر، كولورادو الأمريكية تحت شعار "القدرة على التغيير" بتنظيم الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA التي تضم في عضويتها 2400 خبير من 30 دولة، ويستمر الحدث حتى 14 فبراير الجاري.

ويشارك أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" في المؤتمر إلى جانب طيف واسع من الخبراء والمتخصصين الدوليين، وتأتي أهمية المؤتمر من أجندة اعماله التي تتمحور حول الدور الريادي والاستراتيجي لأنظمة طاقة تبريد وتدفئة المناطق في البنى التحتية للطاقة المستدامة في قطاعات حيوية واسعة كالتعليم والصحة والنقل ومراكز البحوث والمنشآت العسكرية. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي مع اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق الذي يعد بن شعفار أحد أعضائه وهو أول تمثيل عربي وخليجي في هذا المجلس العالمي.

وقال بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" الذي تم تجديد عضويته للمرة الثالثة ولمدة 3 سنوات حيث مُنح منصب جديد كعضو في مجلس الإدارة الفخريين":": أن إمباور حريصة على أن تتبادل الخبرات مع كل الأطراف العاملة في صناعة التبريد، ومن خلال مشاركتها في الحدث يمكنها عرض تجربتها الفريدة على هذا الصعيد. مضيفا أن أنظمة طاقة تبريد وتدفئة المناطق باتت تمثل العصب الرئيسي لأداء فاعل ومستدام في مختلف القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد بن شعفار أن مثل هذا الحدث الدولي يمّكن "إمباور" من بناء جسور متينة مع اقطاب صناعة تبري المناطق ومع الشركاء التجاريين كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الآراء وإجراء الحوارات الثرية الهادفة الى الارتقاء بتصميم انظمة تبريد وتدفئة المناطق وتطوير تقنيات مبتكرة، فضلا عن المشاركة في ورش العمل تتعلق بموضوع التوزيع الحراري.

تتضمن أجندة المؤتمر جلسات نقاشية معمقة ابرزها انعقدت أمس الأثنين وأدارها روب ثورنتون، رئيس الجمعية الدولية لتبريد المناطقIDEA ، وتتمحور حول بوصلة توجهات الطاقة وتقنياتها حاضرا ومستقبلا فضلا عن رسم معالم مستقبل يتسم بمرونة وفعالية أكبر وأقل كربونًا لأنظمة الطاقة في الجامعات، ومراكز الرعاية الصحية، ومراكز البحوث، وغيرها.

ويأتي تواجد "إمباور" في المؤتمر وجلساته وورش عمله للإستفادة القصوى من تنوع المواضيع والمستهدفات التي يشارك في صياغتها مئات الخبراء والمتخصصين في تطوير البيئات الإجتماعية والاقتصادية.

وكانت الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA منحت العام الماضي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" 3 جوائز مرموقة في دورة العام الماضي، منها ذهبيتان عن فئة "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها" و"إجمالي المساحة المتعاقد عليها" والمخصصة لخدمات تبريد المناطق عالميا؛ إضافة إلى جائزة ثالثة هي "الابتكار الفخرية" عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة، تقديرا من الجمعية لمساهمة إمباور الضخمة في تطوير وتوفير تقنيات تبريد المناطق لعدد كبير من المباني وتوسيع رقعة انتشار هذه التقنية الحديثة، ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في العديد من المدن النامية حول العالم.

والجدير ذكره، أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1801,مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,53 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.