«بريتلينغ» تطلق «أفنجر ليمتد إديشن» لـ«فرسان الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بريتلينغ إطلاق إصدار ساعة أفنجر ليمتد إديشن التي تم تصميمها بالشراكة مع فرسان الإمارات. وتم الكشف عن ساعة أفنجر كرونوغراف 43 فرسان الإمارات ليمتد إديشن خلال معرض دبي للطيران عام 2019 الذي شاركت فيه بريتلينغ بصفتها الشريك الرسمي للوقت.

ويعرض هذا الإصدار شعار فرسان الإمارات على ميناء الساعة، كما تم إنتاج سلسلة تضم 250 قطعة منها لتصبح متوفرة في أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة في أوائل العام 2020.

ويظهر شعار فرسان الإمارات على ميناء الساعة الأسود، وعلى سوارها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المزوّد بمغلاق قابل للطي. وقال قائد فرسان الإمارات ناصر العبيدلي: «تلازم أحدث إصدارات بريتلينغ معصم كل فرد في فريق فرسان الإمارات منذ عام 2011. ومن دواعي سرورنا أن نحلّق في سماء الإمارات مجهّزين بساعة مستوحاة من مجال الطيران مثل أفنجر كرونوغراف 43 التي يكمّلها شعار فرسان الإمارات».