ستيف مادن يحتفل بالذكرى الثلاثين لعلامته في دبي

المصدر: دبي - البيان

زار ستيف مادن، صاحب العلامة الأمريكية الأشهر للأحذية، دبي مؤخراً ليشهد احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس علامته التجارية، كما زار ستيف مادن المتجر الذي تم تجديده مؤخراً في دبي مول.

ورحّب المتجر الجديد، الذي يعد أكبر متاجر ستيف مادن خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعشّاق الموضة والأناقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاء افتتاح هذا المتجر ليعكس الازدهار المستمر الذي يشهده قطاع الأزياء في دبي. وأطلقت العلامة التجارية متجراً مؤقتاً لثلاثة أيام في دبي مول، حيث تم عرض مجموعة أحذية ستيف مادن الأنيقة، وتقديم عدد من الأنشطة التفاعلية للزوّار.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «زيارة ستيف مادن إلـى دبي حدث مهم لقطاع التجزئة، حيث يختار العديد من عمالقة عالم الأزياء دبي لتكون منصةً لإطلاق منتجاتهم وأنشطتهم التسويقية إلى العالم، وهذا يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للأناقة. وتم تصميم المتجر بشكل ذكي ليلبي احتياجات المتسوّقين، وهو مثال على الاستراتيجيات المستقبلية التي يوظفها قطاع التجزئة في دبي». وقال دينيش شاهاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لاند مارك: إنه موعد استثنائي بالنسبة لنا، حيث إن العلامة التجارية تكمل 30 عاماً».