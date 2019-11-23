«استطلاع رأي الشباب العربي» يحصد جائزة «أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

فاز استطلاع رأي الشباب العربي السنوي الحادي عشر، مبادرة الريادة الفكرية لشركة «أصداء بي سي دبليو»، بجائزة «أفضل حملة في منطقة الشرق» خلال حفل توزيع «جوائز جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط» لعام 2019 الذي أقيم في دبي مؤخراً.

وتحت عنوان «دعوة لقلب المفاهيم»، فازت نسخة الاستطلاع لهذا العام أيضاً بجائزة ذهبية عن فئة «أفضل استخدام للبيانات والرؤى»، وفضية عن فئة «أفضل حملة إنسانية/خيرية غير ربحية». ومنذ إطلاقه في عام 2008، يواصل الاستطلاع الأكبر من نوعه توفير الرؤى المعمقة حول آمال وطموحات الشباب العربي الذي يمثل الشريحة السكانية الأكثر أهمية في العالم العربي.

وتناولت نسخته لعام 2019 جملة من المواضيع بالغة الأهمية مثل الدين ودور الحكومات والصحة النفسية وتعاطي المخدرات. وبالمجمل، حصدت «أصداء بي سي دبليو» 10 جوائز منها 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات خلال توزيع الجوائز في فندق «أتلانتس النخلة» بدبي.

وتقديراً لعملها إلى جانب شركة «المرجان» للتطوير العقاري على حملة عروض الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة على جزيرة المرجان، فازت الشركة أيضاً بجائزة ذهبية عن فئة «أفضل حملة للعقارات أو الإنشاءات»، إضافة إلى جائزة برونزية عن فئة «أفضل حملة للسفر أو السياحة».