«عزيزي للتطوير العقاري» توثّق علاقاتها مع وكالات الوساطة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، اتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز علاقاتها مع شركاء الوساطة، حيث ارتفعت مبيعات شركاء القنوات مقارنة بالمبيعات الداخلية بنسبة 15 ٪ على مدار الأشهر الستة الماضية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "ننظر بعين الاهتمام لشركات الوساطة، لدورها البالغ والحيوي بالنسبة إلى القطاع العقاري عموماً، ولنا كمطورين. ونعتقد أن الوسيط المتمرس قادر على دعم مصالح العميل، ويسهم في توفير المعلومات الشفافة بسهولة".

وترى عزيزي للتطوير العقاري في شركاء الوساطة، جزءاً أساسياً من نموذج أعمالها، حيث تقوم بتنفيذ العديد من الإجراءات الجديدة لتوفير الدعم اللازم لهم، بما في ذلك تطوير نظام دفع العمولات، وسياسات الخصم والأسعار الثابتة، ودعم الحملات التسويقية المعززة، وتعيين مديرين حصريين للتعامل مع الوكالات المعينة، ودعم عملياتها من خلال حملات التسويق الداخلية، وجهود العلاقات العامة، إضافة إلى العديد من أساليب الدعم الأخرى.

وعلاوة على ذلك، ستطلق عزيزي أيضاً حملة ترويجية دولية، حيث توفر لشركات الوساطة في الإمارات، منصات مبيعات متميزة في الخارج. وأسهمت عملية إعادة الهيكلة الأخيرة في عزيزي للتطوير العقاري، في ترسيخ مكانتها كمطور قوي وموثوق به.