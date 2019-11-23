«بوابة الشرق مول» ينظم حفل اليوم الوطني الفني 3 ديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بوابة الشرق مول أن احتفالات اليوم الوطني التي سينظمها المركز، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر سيتم اختتامها بإقامة حفل اليوم الوطني الفني الثلاثاء 3 ديسمبر.

وتحيي الحفل الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين، وبمشاركة متميزة من الفنانين محمد المطروشي، وهزاع الظنحاني، والمنشدين محمد الصقري ومحمد البريكي، ويقدم حفل اليوم الوطني الإعلامي المتميز عبدالله المهيري. ويستضيف المول خلال احتفالات اليوم الوطني، العديد من الفعاليات الرائعة مثل، منطقة الرسم على الوجه والحنة، بالإضافة إلى منطقة القهوة العربية والتمور.

وسيستمتع الزوار بالعديد من عروض الرقص التقليدية من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وجولات الشخصيات الإماراتية في المركز، بالإضافة إلى فعالية مخصصة للأطفال مفعمة بالمتعة والمرح على مدى 6 أيام ابتداء من 28 نوفمبر.

واستمتع زوار بوابة الشرق مول على مدى 32 يوماً من الاحتفالات المستمرة، بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مثل الاحتفال بيوم العلم الإماراتي ويوم التسامح. وإلى جانب الاحتفالات، سيحظى الزوار بفرصة لربح سيارة فورد رابتر، عندما يتسوقون بقيمة 200 درهم من أي من محلات المول أو بقيمة 400 درهم من كارفور، ويمكن للزوار مضاعفة فرصهم للفوز عند التسوق من محلات الطابق الأول.