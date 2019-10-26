«لافيستا العقارية» تحقق المركز الثالث وسيطاً لمبيعات إعمار

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت العاصمة أبوظبي فعالية الاحتفال بالشراكة بين شركة «لافيستا العقارية» وإعمار وكونها وسيط إعمار البلاتيني، حيث حققت لافيستا المركز الثالث من بين أفضل شركات الوساطة التي تبيع عقارات إعمار وتطمح لافيستا إلى الصعود إلى المركز الأول في عام 2020.

وقال أحمد حسين رئيس مجلس إدارة شركة لافيستا العقارية: نحن سعيدون بالوصول إلى هذا الإنجاز الكبير خلال وقت قصير وطموحنا الوصول للمركز الأول من خلال العمل المتواصل والجهد الكبير 24 ساعة في اليوم من شأنه أن يجعل من لافيستا في طليعة سباق إعمار في أقل من 6 أشهر من دخوله، وأطلقت لافيستا في عام 2016 بهدف بناء قوة موثوق بها يمكن حسابها للمستثمرين ومشتري المنازل على حد سواء.

وأضاف حسين خلال الاحتفالية في أبوظبي بحضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والعملاء: لا يبدو أن هناك شيئاً يعوق لافيستا عن رؤيتها. مع وجود الملايين من المبيعات في سجلها، حيث تعد الشركة ضمن الشركات المتعاملة بملايين الدولارات وتمتلك محفظة جيدة من العملاء المتميزين في السوق السعودي والإماراتي، إلى جانب كونها وسيط إعمار البلاتيني بكل فخر.

وتقوم الشركة بإعادة تحديد العلاقة بين سماسرة العقارات والعملاء من خلال تزويدهم الخدمة العالمية في بلدانهم الأصلية من دون الحاجة إلى السفر إلى الإمارات. وهذا يمتد من إيمان حسين بأن توفير وصول المستثمرين إلى أفضل التوجيه في هذا المجال هو مفتاح استمرار علاقة طويلة الأجل متجذرة في أقصى درجات الثقة.