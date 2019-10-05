«بول آند بير» يقدم خيارات مبتكرة في «والدورف أستوريا المركز المالي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي الذي افتتح أبوابه مؤخراً، عن استعداده لاستقبال الذوّاقة في مطعم «بول آند بير» الفاخر والمستوحى من المطعم الأصلي الذي احتضنه فندق «والدورف أستوريا نيويورك» في السابق. وتجسد الوجهة الأحدث للمطعم الطابع الحيوي والأنيق الذي يتفرد به "دبي المالي العالمي" المميز بموقعه الرائد.

وتبرز عند مدخل المطعم تماثيل مميزة من الحديد المشغول يدوياً تجسد شكلي الثور والدب، والتي تم استلهام تصميمها من الأعمال الفنية في منطقة «وول ستريت» في نيويورك. فيما تزهو التصاميم الداخلية الأنيقة بتدرجات غنية من الأزرق والذهبي مع أثاث عصري مزين بلمسات من الخشب والمعادن والجلد.

وتثري الإطلالات الخلابة على المدينة خلال النهار والليل، هذا المشهد الساحر بفضل النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف. وقال فيكتور شلفون، المدير العام لفندق «والدورف أستوريا»: «يشكّل «بول آند بير» وجهةً مثالية للاسترخاء، ويسهم في تعزيز مشهد الضيافة بخيارات مبتكرة في المدينة النابضة بالحياة».