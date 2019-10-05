حملة تشارلز& كيث لخريف 2019

المصدر: دبي- البيان

تحتفل تشارلز & كيث هذا الموسم بالقدرة على التعبير عن الجمال الخاص لكل شخص، فتقدم هذه المجموعة المستوحاة من النساء العصريات القويات اللاتي يجعلهن صفاتهن الفريدة مميزات عن غيرهن.

تتصدر حملتنا لموسم خريف 2019 نجمتا عروض الأزياء المشهورتان عالمياً «هايلي بيبر» و«شياو ون جو»، وتمتلك الاثنتان حضوراً استثنائياً وذوقاً لا يضاهى في عالم الموضة، ما يجعلهما الملهمتين المثاليتين لهذه التشكيلة الجريئة والعصرية.

بالإضافة إلى امتلاكها واحداً من أعلى التصنيفات في مجال عرض الأزياء فإن «هايلي بيبر» أيضاً وجه تلفزيوني مشهور وشخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما أصبحنا نشاهدها مؤخراً على أغلفة مجلات الموضة ومنصات عروض الأزياء، ويعود ذلك إلى هالتها الساحرة وتلقائيتها أمام عدسات التصوير.

أما «شياو ون جو» التي تقطن في نيويورك وتعرض الأزياء منذ عام 2010 فهي أحد أهم الثوابت في عالم صناعة الأزياء، تشتهر بظهورها المتكرر على منصات العرض، كما زيّن وجهها عدداً من أغلفة المجلات.