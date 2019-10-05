«اللولو» تحصد جائزة فوربس أفضل مجموعة بيع بالتجزئة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

حصلت مجموعة "اللولو" على المرتبة الثانية أفضل مجموعة شركات بيع بالتجزئة في الشرق الأوسط من جائزة فوربس السنوية، وقد جاء ترتيب أفضل شركات التجزئة ضمن الجائزة كالتالي: مجموعة الفطيم، مجموعة اللولو، الشايع، مجموعة صافولا، شلهوب والهكير. وتم اختيار الشركات اعتماداً على حجم الأعمال، المبيعات السنوية، عدد الموظفين، عدد الدول، عدد الفروع بالإضافة إلى عدد سنوات التشغيل.

وجرى إعلان جائزة فوربس السنوية مؤخراً في دبي لأفضل مجموعة شركات بيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، في احتفالية أنيقة في فندق جميرا بيتش بدبي، وتم الإعلان عن أفضل الشركات بواسطة كلادين كوليتي مدير التحرير في مجلة فوربس وتسلم الجائزة سليم أم آيه، مدير مجموعة اللولو.