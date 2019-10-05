رافلز دبي يحقق الاستدامة ويحصل على «المفتاح الأخضر»

المصدر: دبي ـ البيان

حصل فندق رافلز دبي على شهادة «المفتاح الأخضر» لإنجازاته المميزة في عمليات الاستدامة البيئية ومجهوداته في أنشطة التوعية البيئية بين العاملين والضيوف، وتعد جائزة المفتاح الأخضر من المعايير الرئيسية للتميز في مجال المسؤولية والممارسات البيئية المستدامة في قطاع السياحة، كما تعتبر بمثابة العلامة البيئية المرموقة التي تؤكد التزام رافلز دبي.

وقال مجد فياض، المدير الفني لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء: نتشرف في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بتهنئة القائمين على رافلز دبي لحصولهم على شهادة المفتاح الأخضر والتي تدل على التزامهم بمعايير الاستدامة في قطاع الضيافة وتلبيتهم لاحتياجات الضيوف الصديقة للبيئة. فلم يكتفوا بتطبيق معايير «المفتاح الأخضر» الإلزامية بل أظهروا اهتماماً صادقاً في الامتثال لأغلب المعايير الاختيارية أيضاً.