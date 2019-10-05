«حول الإمارات» تستثمر 5 ملايين درهم في فرع برجمان

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، متجرها الجديد في «مركز برجمان» بدبي باستثمار قدره 5 ملايين درهم ويمتد على مساحة 48.000 قدم مربع ليكون المتجر الثالث عشر في الإمارات.

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة : «تشتهر «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» بتقديم منتجات فريدة على صعيد المنطقة، ورؤيتنا أن نكون بقرب عملائنا عبر مجموعة صالاتنا المنتشرة في العديد من الأماكن الحيوية ونتطلع للوصول إلى المزيد من العملاء في مدينة دبي من خلال افتتاح أربع صالات جديدة خلال الستة أشهر المقبلة، وبمناسبة افتتاح أحدث متجر لدينا في برجمان، نعد عملاءنا الكرام أننا أصبحنا بالقرب منهم، ويمكنهم التسوق من فرعنا الجديد بكل يسر.