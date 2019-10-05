ياس مول يحتضن الفرع الأول لمحلات «المعدن»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن «ياس مول» عن إضافة جديدة لمجموعته المتميزة من متاجر الأثاث المنزلي مع افتتاح أول متجر لعلامة «المعدن» في الإمارات، ويضم المتجر 6 علامات تجارية عالمية تحت سقف واحد مع تشكيلة مميزة ومتناغمة من التصاميم الاسكندنافية والهولندية والباريسية والمغربية.

ويقع متجر «المعدن» في الطابق الأول ويتبنى مفهوم البساطة والجمال مع علامات تجارية متميزة تضم تصاميم الديكور الداخلي من الشركة العائلية الدنماركية «هاوس دكتور» والرسومات الفنية من «إيكيناكيس» والمنتجات النسيجية وتصاميم الديكور من «لو موند سوفاج» الباريسية، ومنتجات الأثاث من «فيست امستردام» الهولندية وكذلك منتجات الأثاث والأكسسوارات الفنية المنزلية من «شابي شيك» ومنتجات العناية بالبشرة والعطور من «ميراكي» الدنماركية.