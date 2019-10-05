بوابة الشرق مول يوعّي بسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي- البيان

يسهم بوابة الشرق مول بالتوعية بسرطان الثدي، ضمن حملة #حاربي_بخطوة خلال شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

ودعا مركز التسوق زواره للمشاركة بخطواتهم، ورفع الوعي والمعرفة بهذا المرض، خلال شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، والذي سيجمع من خلال مشاركة زواره بخطواتهم للتبرع بمبلغ 100,000 درهم لصالح جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة».

تقام حملة #حاربي_بخطوة حالياً وتستمر إلى 31 أكتوبر الجاري. وسيتمكن خلالها زوار بوابة الشرق مول من التبرع بخطواتهم عن طريق المشي أو الجري على جهاز المشي داخل المول. وتقديراً لجهودهم وحماسهم للتبرع سيحصل جميع المشاركين على شهادات مشاركة في الحملة. تهدف الحملة إلى زيادة الوعي والمعرفة حول مرض سرطان الثدي عند الجميع، وتأكيد أهمية الكشف المبكر، من خلال التعرف وتحديد العلامات الأولية والأعراض المرتبطة بهذا المرض.

وسيقدم مستشفى «أن أم سي» لزائرات بوابة الشرق مول قسائم ماموجرام مجاني طيلة شهر أكتوبر، والتي يمكن استخدامها في فروع مستشفى أن أم سي - أبوظبي، بالإضافة إلى تقديم فحوصات مجانية خلال شهر أكتوبر أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً.