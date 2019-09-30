«دابر فاتيكا» تطلق جهازاً لاختيار خلطات الشعر المناسبة

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت دابر فاتيكا، العلامة التجارية المتخصصة في مجال العناية بالشعر الطبيعي عبر المنطقة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، أول آلة لخلط زيوت الشعر في العالم، وذلك تلبية لاحتياجات المرأة العربية المعروفة باهتمامها بالشعر وانتقاء أفضل المواد الطبيعية للحصول على طلة جذابة ومتألقة.

ويمكن للآلة المبتكرة، OTM - Oil Teller Machine، مزج أربعة أنواع مختلفة من الزيوت لإنتاج مزيج مخصص ومميز من الزيوت الطبيعية. وقد تم اختبار OTM من دابر فاتيكا في متاجر شويترامس وتعاونية الاتحاد في دبي، حيث استطاعت العديد من السيدات تركيب المزيج خاص بهن من الزيوت.

وقال روهيت جايسوال، الرئيس التنفيذي للعمليات في دابر: « تتميز المرأة الإماراتية باهتمامها على نحو استثنائي باستخدام مزيج متنوع من الزيوت في المنزل كجزء من روتينها للعناية بالشعر».