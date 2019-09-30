«ديون لندن» تطرح مجموعة شتاء 2019

المصدر: دبي- البيان

أصدرت ديون لندن مجموعة من أحذية الرجال لشتاء 2019 ـ 2020 بتصاميم ولمسات مستوحاة من حياة البرية بموديلات بنمط أحذية الجوّالة والمشاة بمقدمة هذه المجموعة الرائعة كليّاً. موديلات خشنة وتناسب المغامرات البرية، مصممة بحرفية عالية لتمنح تجربة أداء مثاليّ من خلال التفاصيل الوظائفية مثل حلقات الرباط بشكل حرف D، والساق المبطنة والمعززة، والأربطة التقليدية المنقّطة، بينما يمنح جلد الخروف الذي يدخل بالتصميم الدفء اللازم في أوقات البرودة.

وتركز المجموعة الجديدة على موديلات الجزمات العملية بالكعب الكوبي، وجزمات بتصميم جودبور لجزء الكاحل بإبزيم وحزام وتطريزات تقليدية فوق المقدمة، وتتميز المجموعة أيضاً بإدخال جلد السويدي الناعم باللون البني والتان، وتأثير نمط الأفعى لإطلالة متكاملة. إضافة إلى الجلد الأسود اللامع والغنيّ ومجموعة الألوان الخريفية الأخرى مثل اللون البني والكستنائي بجزمات «ووركرز» و«تشيلسي». ويبقى حذاء «بروغ» الهولندي محلّ إعجاب الكثيرين من حول العالم والمعدّل في هذا الإصدار بمجموعة من الألوان العصرية ولمسات الجلد السويدي.