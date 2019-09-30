«دانوب هوم» تطرح تشكيلة من مستلزمات الحدائق في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «دانوب هوم»، تشكيلتها الحصرية من مستلزمات الحدائق لعام 2020، في فيلا ساجان في تلال الإمارات. وحضر المناسبة كلّ من عادل ساجان، مدير مجموعة «دانوب»؛ وشوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة «دانوب هوم»؛ وسيد حبيب، المدير العام لشؤون المشتريات لدى «دانوب هوم»، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة من فريق الإدارة العليا للشركة. وكجزءٍ من تشكيلتها الحصريّة من أثاث ومستلزمات الحدائق، قامت «دانوب هوم» بإصدار دليل منتجاتها الجديد لعام 2019/2020، والذي يتضمّن أكثر من 1500 مُنتج، ويمثل دليلاً إرشادياً متكاملاً لقطع الأثاث الخارجي، والإكسسوارات والملحقات، ومنتجات الحياة العصرية.

وقال عادل ساجان، مدير مجموعة «دانوب»: يسرنا الإعلان عن طرح تشكيلتنا الحصرية والجديدة من منتجات ومستلزمات وديكورات الحدائق في جميع متاجر «دانوب هوم» الرئيسية. ونسعى في مجموعة «دانوب» دوماً إلى طرح أفضل المنتجات التي توفر لعملائنا الكرام قيمة مضافة ومجزية بأسعار معقولة، وهو أمر لطالما تميّزت به متاجرنا كافة.

وكلّنا ثقة بأن تشكيلتنا الجديدة من منتجات ومستلزمات وديكورات الحدائق ستلبي الأذواق والتفضيلات المختلفة لعملائنا الكرام، كما أن دليل منتجاتنا الجديد سيزودهم بقدر وافر من المعلومات الملهمة والتفاصيل الوافية حول منتجاتنا وتصاميمنا. وتُعتبر خيارات التمويل الخاصة التي نقدمها مثالية لجميع العملاء الراغبين بتجهيز منازلهم بأحدث التصاميم والصيحات في عالم الديكور المنزلي مقابل قيمة استثنائية قلّ نظيرها.

ومن جانبه، قال سيد حبيب، المدير العام لشؤون المشتريات لدى «دانوب هوم»: يتضمّن دليل منتجاتنا الجديد تصاميم مبتكرة وأفكاراً ملهمة للديكورات، وهو ما يضمن للعملاء الاستفادة قدر المستطاع من المساحات الخارجية في منازلهم، من خلال الاعتماد على مفهوم «ألوان الطبيعة». إذ تتناغم المنتجات مع البيئة الطبيعية المحيطة لتعطي فور تنسيقها في الحديقة شعوراً غامراً بالسكينة والراحة.