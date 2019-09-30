تدشين برج «سيجل بوينت» بمشروع «دي 1 ريزيدنسز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسة التي تنفّذها مجموعة ميدان، عن تدشين برج سيجل بوينت في مشروع «دي 1 ريزيدنسز».

يتكون سيجل بوينت من 14 طابقاً، ويوفر شققاً عصرية تتألف من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف مع إطلالة مائية ساحرة. وتغمر هذه الشقق الفريدة من نوعها الإضاءة الطبيعية عبر النوافذ الممتدة من الأرضية وحتى السقف. وإلى جانب التصاميم الداخلية الرائعة لهذه الشقق، يحتوي البرج على بعض المميزات المجتمعية الراقية، كما يتضمن مكتبة متميزة لتوسيع أفق المعرفة، حيث إن وجود مكتبات داخل الحي يسهم في بناء مجتمع متفتح فكرياً وواسع المعرفة.

وقال محمد عبد الناصر الخياط، نائب الرئيس للشؤون التجارية والمنطقة الحرة في مجموعة ميدان: «يضيف سيجل بوينت من خلال مميزاته المجتمعية الراقية بعداً جديداً إلى هذا الحي السكني المتطور باستمرار. أطلقت حكومة دبي العديد من المبادرات لتشجيع السكان على القراءة، وإننا نسعى إلى الاضطلاع بمسؤوليتنا في هذا الجهد العام من خلال إنشاء المكتبة. إننا متحمسون لانضمام المقيمين الجدد إلى هذا الحي السكني المتكامل الذي ينطوي على موقع رائع داخل المدينة، ويشتمل على والترفيه، والأنشطة، واللياقة، والتعليم، وتسهيل الوصول إلى المعرفة، وأجواء الاسترخاء، والأهم من ذلك المكان الذي يمكنك أن تسميه وطناً.

من المؤكد أن مستوى الاهتمام من المشترين والمستثمرين لهذا العقار السكني الفاخر سوف يرتفع حيث يتميز هذا البرج بوسائل الراحة الجديدة والخاصة التي ستزيد من قيمته العقارية، والتي قد أطلت علينا بشائرها بالفعل من اهتمام المشترين والمستثمرين الإيجابي بعروضه الفريدة الشاملة. ونحن نتطلع إلى إضافة المزيد من العروض الفريدة لهذا الحي السكني ونطمح إلى إنشاء واحد من أكثر العقارات السكنية المنشودة في المدينة».

ويتمتع المشروع بميزة مثيرة للاهتمام، وهي مقهى متخصص يتميز بأجواء الألفة التي تجمع العائلة و الأصدقاء لتناول فنجان من القهوة على إطلالة بانورامية خلابة. يحتوي البرج أيضاً على صالة ألعاب رياضية شاملة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، تماشياً مع مساعي دولة الإمارات لتعزيز خيارات صحية أفضل وزيادة الوعي بها لبناء جيل أكثر صحة. وإضافة إلى ذلك، هناك منطقة مخصصة لألعاب الأطفال لكي يطلقوا العنان لإبداعاتهم وطاقاتهم، كما يتمتع البرج بموقع متميز بالقرب من البحيرة الكريستالية حيث يتسنّى للسكان الاستمتاع بإطلالتها الساحرة، وتتميّز بشاطئ خاص، كما تحيط بها مساحات خضراء واسعة.