«الحبتور» تقدم لعملائها فرصة امتلاك سيارة SUV عوضاً عن «سيدان»

المصدر: دبي- البيان

تقدم شركة الحبتور للسيارات ـ ميتسوبيشي، لعملائها فرصة امتلاك سيارة SUV، عوضاً عن سيارات السيدان، مع دفعات شهرية تبدأ من 925 درهماً شهرياً، ولمدة 5 سنوات، لسيارة الكروس أوفر ASX.

سيكون في استطاعة العملاء الآن، شراء سيارة تتمتع بحجم أكبر وقدرات أفضل، وتصميم مذهل بدفعات شهرية ملائمة، وفي متناول اليد، والأفضل من هذا كله، أن الدفعات الشهرية تبدأ في عام 2020.

قال سي في رافين مدير عام المبيعات في الحبتور للسيارات ــ ميتسوبيشي: «يتزامن شهر سبتمبر مع موسم العودة إلى المدرسة، حيث يبحث العملاء في هذه الفترة عن سيارات تتمتع بحجم أكبر دون نفقات إضافية. ولهذا نقدم لعملائنا الحل الأمثل مع العرض الجديد، من أجل ترقية مركباتهم».