ابتكارات الزجاج تدعم تصميمات الفنادق

المصدر: دبي ـ البيان

قدم لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير في الشرق الأوسط، أفريقيا والهند في سويس - بل هوتيل إنترناشيونال، عرضاً خاصاً اليوم حول التوجهات المبتكرة في الزجاج في صناعة الفنادق في ندوة الخليج حول الزجاج في دبي.

وقال لوران: «على مدى سنوات عديدة، كان ينظر إلى الزجاج باعتباره مجرد نافذة في العمارة هدفها الأساسي هو السماح بدخول الضوء إلى مساحة ما، ولكي يتمكن الموجودون في الداخل من رؤية ما في الخارج. إلا أن تكنولوجيا الزجاج تقدمت بسرعة وبدأ يستخدم في بعض من أجمل وأشهر المباني في العالم. الهياكل أصبحت أرفع والزجاج أعرض، أذكى وأكثر عصرية. لقد استخدم برج خليفة 103000 متر مربع من الزجاج، وهو رقم قياسي. كما استخدم الزجاج بكثافة في تشييد»إطار دبي ـ أكبر إطار في العالم.