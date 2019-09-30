40 مليون ريال لتجديد «أنوار المدينة موفنبيك»

المصدر: المدينة المنورة- البيان

أكد مهند خوقير مدير عام مجموعة فنادق المدينة المنورة أن المجموعة تسعى إلى التطوير المستمر، مضيفاً: «أنفقنا أكثر من 40 مليون ريال للإحلال والتجديد في أغلب مرافق فندق «أنوار المدينة موفنبيك»، الذي يعد أكبر فندق في المدينة، ويضم أكثر من 1295 غرفة وجناح، فضلاً عن مجموعة ضخمة من المعارض والمطاعم وأكبر سوبر ماركت»، مشيراً إلى أن الفندق يستوعب ثلث الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة، وذلك في ظل مساع المملكة العربية السعودية إلى استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول عام 2030.

وقال مهند خوقير مدير عام مجموعة فنادق المدينة المنورة: إن المجموعة استقبلت خلال موسم الحج هذا العام ما يقرب من مليون حاج قبل أداء المناسك ونصفهم على الأقل بعد العيد وكان لفندق «أنوار المدينة موفنبيك» نصيب الأسد، حيث بلغ عدد نزلائه في هذه الفترة 200 ألف نزيل من ضيوف الرحمن.

وأشار خوقير إلى أن أكثر من 5600 فندق وشقق فندقية مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت وفود الحجيج هذا العام مع قدرة على استيعاب 2.7 مليون شخص، بحسب وسائل الإعلام السعودية.