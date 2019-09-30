«فان كليف» تعيد طرح سوار «لودو» بإبداع أيقوني

المصدر: دبي - البيان

تحتفي دار «فان كليف أند آربلز» بالأناقة لأحد أبرز إبداعاتها، إذ تسلّط الضوء مجدداً على سوار لودو. يعود هذا الابتكار إلى العام 1934 بتصميمه الذي يذكّر بحزام ثمين بعدما سمّيَ بلقب لويس آربلز، أحد مؤسسي الدار.

واليوم تجمع أربعة إصدارات جديدة بين مختلف المواد والذهب بكافة ألوانه لتعزز تصميم هذا الإبداع المشهور بحلياته الصغيرة المستطيلة أو السداسية الشكل.

فيلتقي أسلوب ثلاثينيات القرن الماضي المجرّد بعالم الأزياء الراقية العزيز على قلب الدار، وبفضل البراعة المتفوّقة للخبراء في محترفات دار فان كليف أند آربلز، يتسم الذهب بالخفة والمرونة ويتزيّن بتفاصيل ثمينة خلّابة.

وتعيد تصوير مجموعة لودو إبداعاً أيقونياً لدار فان كليف أند آربلز يعود إلى 1934 بإضفاء لمسة نقاء أنيقة. فسوار لودو صمم على شكل حزام مرصّع بالأحجار الثمينة. وكان قد تجدد على مر السنوات، مكتسياً مجموعة أشكال مع بقائه وفياً إلى التصميم الأصلي.

أما اليوم، تمنحه الدار مركز الصدارة مع مجموعته الخاصة من ضمنها أربعة إصدارات جديدة وتشكيلات متناغمة تخطف الأنفاس. فسطح الذهب الناعم والبرّاق يتزيّن بالأحجار الثمينة والصلبة بين الخطوط الغرافيكية المتلاعبة. وكما يضفي الحزام بنية أنيقة على الإطلالة ويبرز الخصر النحيف.