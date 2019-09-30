«هيما» تفتتح فرعها الرئيس بدبي في «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العلامة التجارية العالمية «هيما»، عن افتتاح فرعها الرئيس في ابن بطوطة مول في دبي، وتدير المحل الذي تبلغ مساحة 5500 قدم مربعة مجموعة أباريل الشريك العالمي الحاصل على حق الامتياز، والتي افتتحت مؤخراً 7 محال لـ «هيما» في منطقة الشرق الأوسط.

ولاقت هيما إعجاب الزبائن من حول العالم، وزادهم حماساً التصميم الجذاب والألوان المفعمة بالحياة، وطريقة عرض المنتجات بشكل مميز، ما يقدم بيئة مريحة وانطباعاً إيجابياً لدى الزبائن، حيث يمكنهم ذلك من اكتشاف المحتوى، وإيجاد ما يبحثون عنه بسهولة داخل المتجر.

ويقدم هيما منتجات ضمن أقسام متعددة، مثل لوازم النساء من الجوارب والملابس الداخلية والمجوهرات والألبسة المختلفة ويساعد التقسيم الجذاب والمساحة الجيدة للمتجر على إلهام الزبائن، ويمنحهم تجربة تسوق ممتعة .