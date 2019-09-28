«ريبورتاج للعقارات» تقدم خصماً 10% على مشاريعها بأبوظبي ودبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت ريبورتاج للعقارات، شركة التطوير العقاري، عن طرح عرض يشمل استفادة المشترين بكل مشاريع الشركة من الحصول على خصم بنسبة 10%، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج للعقارات إن العرض يسرى على كل مشاريع الشركة قيد الإنشاء، تزامناً مع معرض سيتي سكيب دبي، موضحاً أن «ريبورتاج» تباشر تطوير عدد من المشاريع الرائدة في أبوظبي ودبي، والتي تضيف آلاف الوحدات السكنية الجديدة للسوق.

وأكد اهتمام العملاء بالعروض الترويجية التي تناسب تطلعاتهم لشراء عقارات في مشاريع توفر لهم خدمات نوعية وغير تقليدية، موضحاً أن عروض الشركة تتوالى، حيث طرحت خلال شهر يوليو الماضي عرض «اشتر شقة واحصل على عائد سنوي صافي بنسبة 8% لمدة 3 سنوات»، والذي يسمح للعملاء بالحصول على عائد سنوي صافي بنسبة 8% بعد الاستلام، من دون أي رسوم خدمات أو صيانة، لمدة 3 سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة.

وأكد سليمان أن الشركة استقبلت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين فور الكشف عن عرض الخصومات بنسبة 10%، مشيراً إلى حرص «ريبورتاج» على توفير عروض خاصة متنوعة ومبتكرة تناسب كل الفئات من المشترين، وتضمن حصول المستثمرين على عوائد مجزية على استثماراتهم بالسوق العقاري.

وذكر سليمان أن الشركة كشفت أخيراً بالتعاون مع شركة كونتيننتال للاستثمار عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «رُكان» بمنطقة دبي لاند، والذي يضم 349 فيلا.

وأوضح أن الشركة تباشر في أبوظبي تنفيذ مشروع «الواحة رزيدنس 1»، في مدينة مصدر، والذي يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً، بنسبة إنجاز تتجاوز 25%، مشيراً إلى أن المشروع يوفر 612 شقة، منها 310 استوديوهات، و256 شقة ذات غرفة واحدة، و44 شقة ذات غرفتين، وشقتين ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة 8371 متراً مربعاً.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك إنشاء مشروع «الواحة رزيدنس 2» في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، حيث يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلاً عن الاستعداد لبدء إنشاء مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر، والذي سيوفر نحو 420 شقة سكنية، ويتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأوضح سليمان أن الشركة تباشر أيضاً تطوير مشروع «الراحة لوفت 1» ويوفر 164 وحدة، منها 14 استوديو، و96 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و31 شقة ذات غرفتين، و15 شقة ذات 3 غرف، و8 شقق ذات 4 غرف، ويمتد على مساحة 6663 متراً مربعاً، كما تباشر تطوير «الراحة لوفت 2» ويوفر 110 وحدات سكنية، منها 22 استوديو، و52 شقة ذات غرفة واحدة، و24 شقة ذات غرفتين، و12 شقة ذات ثلاث غرف، ويمتد على مساحة 5364 متراً مربعاً.

وأضاف أن «ريبورتاج» انتهت أخيراً من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 استوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة أرض 4250 متراً مربعاً.