فندق ميلينيوم البرشاء بدبي يفتتح أبوابه

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح ميلينيوم البرشاء، فندق الأربع نجوم الواقع في منطقة البرشاء بالقرب من مول الإمارات، أبوابه لضيوفه من مسافري الأعمال والترفيه. وتمتلك الفندق شركة ديار للتطوير، إحدى شركات التطوير والخدمات العقارية في الإمارات، وتديره فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق نموا في المنطقة.

وقال كريستيان بالاسين، المدير العام في فندق ميلينيوم البرشاء: يسرنا الإعلان عن افتتاح ميلينيوم البرشاء، ونتطلع لتقديم تجربة ضيافة مميزة. ويتمتع الفندق بموقع مثالي وسط منطقة البرشاء على بُعد خطوات من مول الإمارات وبالقرب من أهم مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية«. ويضم ميلينيوم البرشاء 299 غرفة وجناحا ًو109 شقق مجهزة تجهيزا كاملا وتضم كافة وسائل الراحة وأحدث التقنيات.

ويوفر الفندق لزواره 4 مطاعم تشمل مطعم»هاوس اوف كولورز«الذي يقدم مأكولات من المطبخ العالمي المتنوعة طوال اليوم ويعمل وفقا لأسلوب المطبخ المفتوح،»المطبخ المغربي«الذي يقدم أشهى المأكولات المغربية الأصيلة، فيما يقدم مطعم»بول دك" الواقع على سطح الفندق العديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات المتنوعة، ويوفر الكافيه في صالة اللوبي أجواء مريحة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الفندق بمركز للتدليك والعناية بالبشرة ويوفر مسبحين بمياه معتدلة الحرارة وصالة رياضية حديثة وساونا وغرفة بخار. ويضم كذلك ناديا للأطفال تم تجهيزه بالكامل بالإضافة إلى ملعب خاص بالأنشطة الممتعة للأطفال من عمر عام الى 12 عاما. ويوفر ميلينيوم البرشاء مجموعة من 5 قاعات للمؤتمرات والاجتماعات التي صُممت لاستضافة المناسبات الاجتماعية الصغيرة والاجتماعات والفعاليات الكبيرة للشركات.