«سي سي سي» تفتتح أول متجر بدبي في ديرة سيتي سنتر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سي سي سي» العلامة التجارية الأكثر رواجاً في أوروبا بأكثر من 1500 متجر، والمختصة ببيع الحقائب والأحذية، افتتاح أول متجر لها في دبي، والأكبر على مستوى المنطقة بديرة سيتي سنتر.

واستقبل المتجر في الافتتاح عدداً كبيراً من الزبائن، وحصل أول 100 زبون على قسائم شراء هدية، وتم توزيع هدايا خاصة. ويقدم «سي سي سي» تشكيلة واسعة من المنتجات لكل المناسبات، من أحذية الكاجوال والرياضية إلى الأحذية الجلدية الرسمية، إضافة إلى الحقائب والأكسسوارات.

ويوفر المتجر 30 علامة تجارية تحت سقف واحد بما فيها أديداس، وسكتشرز، وفانز، وريبوك، وأسيكس، وجيني فيري، ولانيتي، وباسانو، وأكشن بوي، وكيه- سويس، وبيراستوجي، وآنتا والكثير أيضاً.

ومعظم العلامات التجارية هي ملك «CCC»، وتم طرحها في سوق الإمارات للمرة الأولى. وتمتلك مجموعة «سي سي سي» مصنعها الخاص للأحذية الجلدية بأكثر من 12,000 موظف وتبيع أكثر من 50 مليون زوج أحذية سنوياً.