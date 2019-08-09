«فان كليف أربلز» تطرح مجموعة ألامبرا

المصدر: دبي- البيان

طرحت دار «فان كليف آربلز» مجموعة ألامبرا التي تتميز بتألقات من الماس وبريق اللون الذهبي لعرق اللؤلؤ في إبداعات جديدة من المجوهرات والساعات.

وتضم مجموعة ألامبرا قلادة وسواراً وعقداً طويلاً بتصميم جديد تسلّط جميعها الضوء على تقنية غيوشيه. وهي تقنية جمالية تقليدية كانت قد استعانت بها الدار في العقد الأول من القرن الماضي لتزيّن ميناء الساعات ثم في الثلاثينيات على الصناديق الصغيرة وعلب البودرة ومحفظة المينوديير في مزيج خلاق بين الأحجار النفيسة والمعادن الثمينة.

وتبقى الإبداعات وفيةً لجماليات التصميم الأصلية فتتزين حليات ألامبرا بمحيط من الحبيبات الذهبية مع حبّة واحدة وسطية، جميعها مصقولة بعناية حتى التألّق

. تغنّى مجموعة الساعات بتصميمين من سويت ألامبرا في بادرة حب لتصاميم المجوهرات الجديدة المميزة بوهجها الفاتن. وتصنع ساعة المجوهرات سويت ألامبرا من الذهب والماس وعرق اللؤلؤ الذهبي بالضوء بكامل حلّته. فالسوار مصنوع من حليات متناوبة حول ميناء من ذهب غيوشيه.

ويبرز عرق اللؤلؤ الذهبي بتموجاته وانعكاساته المتلألئة بينما يلتقط ذهب الغيوشيه الأضواء المتألقة على السطح المنقوش. أما الماس فهو يعزز جمال السوار ببريقه الأخّاذ. مواد ثمينة تضفي لمسة فاخرة إلى حلي ألامبرا.