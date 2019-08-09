مبيعات قوية لـ«الفطيم تويوتا» في 6 أشهر

المصدر: دبي- البيان

سجلت الفطيم تويوتا نتائج مبيعات قوية في النصف الأول من العام 2019، وذلك بفضل طرح عدد من الطرازات الجديدة إضافة إلى المبيعات المتميزة التي حققتها السيارة تويوتا لاندكروزر. وارتفعت المبيعات بنسبة 5.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم انخفاض إجمالي مبيعات سوق السيارات غير الفاخرة بنسبة 2٪ في 2019.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، طرحت الفطيم تويوتا العديد من الطرازات الجديدة بما في ذلك لاندكروزر GTS، راڤ4 الجديدة كلياً - بما فيها طراز بمحرك هايبريد (هجين) لتكون أول سيارة متعددة الأغراض هجينة في المنطقة، وسيارة كورولا 2020 الجديدة كلياً والتي تضمنت أيضاً طرازاً بمحرك هايبريد للمرة الأولى.

وسجلت الفطيم تويوتا زيادة في المبيعات شملت كافة فئات السيارات، حيث ازدادت مبيعات سيارات السيدان بنسبة قدرها 8%، كما نمت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض بنسبة 2%، فيما سجلت المركبات التجارية الخفيفة زيادة في المبيعات بلغت 6% مقارنة بالشهور الستة الأولى من العام الماضي. أما بالنسبة للسيارات التي تأتي بمحرك هايبريد والتي تضمنت طرازات مثل بريوس، كامري، كورولا وراڤ4، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 80% في النصف الأول من العام الحالي.

ويؤكد طرح طرازات الهايبريد الجديدة على الإقبال المتزايد على حلول وسائل النقل الصديقة للبيئة. وفي العام المقبل، ستقوم الفطيم تويوتا بطرح طرازات هايبريد إضافية بما يمنح العملاء فرصة المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على بيئة سليمة وصحية للأجيال القادمة.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: في النصف الأول من العام، قمنا بتحديث قائمة مركباتنا مع طرح العديد من الطرازات الجديدة، كذلك أطلقنا عدداً من المبادرات مثل بطاقة مكافآت تويوتا، وعرض عقد الشراء الشخصي، إضافة إلى حملتنا الترويجية الحالية التي توفر لعملائنا الفرصة للشراء الآن والدفع في عام 2020. جميع هذه الجهود ساعدت تويوتا في المحافظة على مكانتها المرموقة في الصدارة، باعتبارها علامة السيارات المفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة«.

وأضاف: بالنسبة للنصف الثاني من العام، يوجد لدينا خطط لطرح المزيد من السيارات الجديدة كليًّا، وما زلنا على ثقة تامة من اختتام العام الحالي بنجاح وتحقيق نتائج مبيعات جيدة للغاية».