الإمارات مقصد رئيس للزوار والسياح خلال الأعياد

المصدر: دبي- البيان

قال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن معدلات الإقبال السياحي على الدولة تسجل مستويات مرتفعة، خلال إجازة عيد الأضحى، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن الإمارات تشكل مقصداً رئيساً للزوار والسياح خلال الأعياد والمناسبات كل عام. وأشار مدكور في بيان اليوم إلى أن تزامن العيد مع فعاليات أخرى، وإطلاق العديد من المعالم والوجهات الترفيهية العالمية في الإمارات له أثر ملموس على قطاع السياحة والضيافة في الدولة.

وبين أنه تم طرح العديد من العروض الخاصة بعطلة الأضحى، ونتوقع خلال عطلة العيد إقبالاً كبيراً من جانب الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السوق السعودية، إضافة إلى الزوار من دول مجاورة.

وتوقع أن تصل نسب الإشغال الفندقي إلى 70% خلال الإجازة، في ظل ارتفاع الحجوزات، لافتاً إلى المرافق والخدمات السياحية المتكاملة، التي توفرها الإمارات، فضلاً عن المرافق الجاذبة وتنوع الأنشطة والوجهات الترفيهية.

وذكر أن فندق ميديا روتانا دبي يلبي كل احتياجات الأسرة، فهو يقع على بعد دقائق من أرقى المولات، بما فيها مول الإمارات ويضم 5 مطاعم عصرية مع حوض سباحة خارجي، وعلى مقربة من العديد من المقاصد السياحية الترفيهية الممتعة، ومراكز التسوق، ومراكز الأعمال الرئيسية بدبي، ومنها مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، فضلاً عن بعده مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من محطة مترو «مدينة دبي للإنترنت»، و20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي. كما يضم الفندق 16 قاعة اجتماعات مرنة وعصرية، ما يجعله وجهة مميزة لاستضافة ندوات الأعمال، وفعاليات الشركات. ويوفر الفندق للعائلات برفقة أطفالهم الصغار، نادي فليبرز للأطفال ليستمتعوا بممارسة الأنشطة الترفيهية طوال اليوم.