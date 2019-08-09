إطلاق أول فرع لـ«مايند فت» بالإمارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كيورفت»، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المتكاملة في مجال الصحة والعافية، إطلاق أول فرع لعلامة «مايند فت» في مركز شروق المجتمعي في منطقة المردف بدبي.

وسيكون هذا أول استوديو يوغا لدى «كيورفت» خارج الهند. ويأتي هذا الافتتاح بعد قيام الشركة في وقت سابق من هذا العام بإطلاق أول فرع لياقة لعلامة «كالت فت» التابعة لها في مركز بالم ستريب التجاري في دبي، الكائن بالقرب من وجهة «لا مير».

وقال آنكت ناجوري، المؤسس المشارك لدى «كيورفت»: «افتتاح مركز «مايند فت» الأول لنا في دبي، يأتي جزءاً من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق انتشار علاماتنا التجارية في الدولة عبر افتتاح المزيد من الفروع قبل نهاية العام الجاري. وتمثل دبي أول إطلاق عالمي للعلامة التجارية، مع المزيد من التوسعات المخطط لها لـ«مايند فت» وغيرها من العلامات الأخرى».

ومن خلال علاماتها التجارية الأربع التابعة لها: «كالت فت» التي تركز على القوة واللياقة البدنية، و«إيت فت» التي تُعنى بالأطعمة الصحية والمغذية، و«مايند فت» المتخصصة بالرفاه والصحة الذهنية، و«كير فت» المتخصصة بالرعاية الصحية الأولية، تهدف «كيور فت» إلى ضمان تزويد عملائها بتجربة رعاية صحية وقائية شاملة.