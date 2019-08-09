«أمان» تدخل منطقة الشرق الأوسط بثلاثة منتجعات

المصدر: دبي - البيان

تواصل مجموعة فنادق أمان التوسع عبر دخول منطقة الشرق الأوسط. وللمجموعة نحو 37 فندقاً ومنتجعاً في 22 وجهة في جميع أنحاء العالم. ووقعت المجموعة مؤخراً اتفاقية شراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير ثلاثة منتجعات فندقية في محافظة العلا.

وقّع الاتفاقية الأمير بدر بن عبد الله بن محمد آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وفلاديسلاف دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمان». ومن خلال الاتفاقية، تدخل مجموعة «أمان» السوق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

ومن المقرر بدء أعمال التصميم للمنتجعات الثلاثة خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي 2019، بعد أن تم تحديد الجدول الزمني للتطوير والتشغيل لاستقبال الضيوف في 2023.

وقال الأمير بدر بن عبد الله إن الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في طريقنا نحو تطوير محافظة العلا بوصفها وجهة تراثية وسياحية خاصةً أنها تأتي مع علامات مرموقة عالمياً للمنتجعات الفاخرة مثل «أمان».

وقال فلاديسلاف دورونين: تقع العديد من وجهات «أمان» بمناطق تتميز بجمال طبيعي رائع وتاريخ غني. ومع إضافة «العلا»، يصل عدد منتجعاتنا الواقعة بالقرب من أو ضمن نطاق مواقع مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى 10 مواقع.