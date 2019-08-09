وجهان جديدان لحملة تشارلزآند كيث لخريف 2019

المصدر: دبي- البيان

تتصدر حملة تشارلز آند كيث لموسم خريف 2019 نجمتا عروض الأزياء المشهورتان هايلي بيبر وشياو ون جو، وتمتلك الاثنتان حضوراً استثنائياً في عالم الموضة، ما يجعلهما ملهمتين للتشكيلة الجريئة والعصرية.

وبالإضافة إلى امتلاكها واحداً من أعلى التصنيفات في مجال عرض الأزياء فإن هايلي بيبر أيضاً وجه تلفزيوني مشهور وشخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، أما شياو ون جو التي تقطن في نيويورك وتعرض الأزياء منذ 2010 فهي إحدى أهم عارضات عالم الأزياء، وتشتهر بظهورها المتكرر على منصات العرض.

وتقدم تشارلزآند كيث باستلهامها من القديم والحديث في تشكيلة خريف 2019 مجموعة عصرية للغاية مع لمسة متقنة من جمال الماضي.

وتتنوع التشكيلة من جزمة الفينيل بارتفاع الفخذ والبوت ذي الكعب بارتفاع الكاحل إلى الحذاء الأنيق ذي الكعب العالي والخفافات سهلة الانتعال والمميزة بالنقوش، وتم صنع هذه الأحذية لنتيح للسيدات الحفاظ على أناقتهن في الأشهر الأبرد من السنة. وفيما يتعلق بالحقائب فإن الصغيرة منها هي الأهم هذا العام وتجتذب كل الأضواء. وتتوفر المجموعة الآن في المتاجر وللتسوق عبر الإنترنت.