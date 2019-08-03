«رولكس» تشارك في أسبوع دبي للساعات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أحمد صديقي وأولاده» عن مشاركة العلامة السويسرية الفاخرة «رولكس» في دورة هذا العام من أسبوع دبي للساعات، المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2019.

وتمثل هذه المشاركة أول ظهور لعلامة «رولكس» خلال هذه الاحتفالية الكبرى للساعات في الشرق الأوسط، وستخصص معرضها للتعمق في تفاصيل ساعة الغوص الشهيرة «أويستر بربتشوال صبمارينر»، لتحكي من خلال اللوحات والعروض التفاعلية قصة تطور هذا الطراز على مر السنين وكيف أصبح رمزاً لتجسيد روح الزمن في البحر واليابسة على حد سواء.

وقال عبد الحميد أحمد صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة «صديقي القابضة»: «من دواعي سرورنا مشاركة رولكس للمرة الأولى في فعالية أسبوع دبي للساعات، ولدينا يقين بأن هذا التواجد سوف يكون مميزاً للغاية، خصوصاً بعد افتتاح أكبر بوتيك رولكس على مستوى العالم في دبي عام 2018».

وتقوم أحمد صديقي وأولاده بتنظيم معرض مصاحب يضم تشكيلة منتقاة من ساعات رولكس الكلاسيكية الفخمة. وتحفظ شركة «أحمد صديقي وأولاده» الوقت منذ 1950 وحتى اليوم تواصل التزامها تجاه صناعة الساعات من خلال الاستثمار في المبادرات التي تدعم تطوير قطاع الساعات.