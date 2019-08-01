"سنتربوينت" تفتتح "متجر المستقبل" الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت "سنتربوينت"،التابعة لمجموعة لاندمارك، اليوم "متجر المستقبل" الأول من نوعه على الإطلاق في ابن بطوطة مول، والذي يقدم للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة تسوق تجمع بين عالمي تجارة التجزئة التقليدية والإلكترونية في مكان واحد.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة 42.384 قدم مربعة، وروعي في تصميم "متجر المستقبل" تعزيز راحة العملاء في كل خطوة يخطونها داخله.

ويقدم المتجر الجديد تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال والأحذية من علاماتها الداخلية التي تضم "سبلاش"؛ "لايف ستايل"؛ "محل الأطفال"؛ و"شو مارت".

وتشتمل المزايا الجديدة في المتجر على صناديق المحاسبة عبر الهواتف المتحركة وعمليات دفع أبسط، علاوة على غرفة حصرية للأمهات وأطفالهن ومزودة بمقاعد مريحة لضمان حصولهن على تجربة تسوق خالية من المتاعب. كما قدمت العلامة التجارية خدمة شخصية يصطحب بموجبها المتسوقون متخصصاً في الأزياء عند رغبتهم لمساعدتهم وتقديم نصائح الموضة لتلبية أذواقهم واختيار الملابس والمقاسات التي تناسبهم. وإضافة ذلك، يستمتع المتسوقون بالقهوة والوجبات السريعة المقدمة في منصة القهوة الجديدة في المتجر.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المتجر، قال سايمون سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سنتربوينت": "يسعدنا الإعلان عن افتتاح ’متجر المستقبل‘ الأول من نوعه على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقدم في أرجاء المتجر الجديد العديد من العناصر الجديدة التي تؤسس لتجربة تسوق مميزة تعزز سعادة العملاء. وقد روعي في تصميم المتجر الجديد تعزيز سهولة التجول واستخدام التقنيات الذكية التي تجسد في حقيقة الأمر نقلة نوعية في منهجية أعمالنا، وتندرج في إطار جهودنا الرامية لتأسيس تجربة يسيرة للعملاء".

وأضاف سميث: "باعتبارنا علامة تجارية مفضلة للعائلات عموماً، والأطفال والأمهات على وجه الخصوص، نعمل باستمرار على تعزيز وسائل الراحة في متاجرنا والارتقاء بمستويات خدمة العملاء لضمان حصول كل عميل على تجربة تسوق مميزة عند زيارة متاجرنا".