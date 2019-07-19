«ديون لندن» تقدم مجموعة عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

طرحت «ديون لندن» مجموعة جديدة لعيد الأضحى المبارك، وتتميز المجموعة بتفاصيل مصممة في بيت العلامة التجارية من المجوهرات والرموز الجذابة التي تحمل مضموناً عميقاً يضاف إلى التصميم المتقن للقطع الأكثر استهواءً لمحبي الموضة.

وتتيح المجموعة اكتشاف روعة الأحذية النسائية والإكسسوارات مع مجموعة من الألوان الغنية، وهي من الجلد السويدي واللوريكس اللامع. وتتضمن المجموعة تشكيلة مختلفة من أحذية الكعب التي تلائم كل المناسبات، إضافة إلى موديلات «سليب أون» سهلة الارتداء. وهناك إلى جانب ذلك محافظ اليد والحقائب الصغيرة لأناقة متكاملة.